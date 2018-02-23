США призвали Россию согласиться на введение дееспособной миротворческой миссии на Донбасс

В США также призвали Россию отдать приказ ее ставленникам на Донбассе придерживаться полного прекращения огня и отвести тяжелое вооружение.

США призвали Российскую Федерацию согласиться на размещение дееспособной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила спикер Государственного департамента США Хезер Науерт, сообщается на сайте Госдепа.

Читайте такжеРоссия много инвестировала в эту войну и не уйдет с Донбасса быстро и легко - американский генерал«Россия продолжает подпитывать конфликт, который уже унес более 10 тыс. жизней. Вчера мы получили новые сообщения о гибели украинской 23-летней медсестры, которая пыталась оказать помощь гражданским вблизи линии соприкосновения. Этот инцидент еще раз напоминает о том, что конфликт на востоке Украины и в дальнейшем не стихает», - подчеркнула Науерт.

«Стоит снова напомнить, что Россия искусственно спровоцировала этот конфликт в 2014 году и продолжает осуществлять контроль над подручными ей силами на Донбассе. Россия часто демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. Соединенные Штаты вновь призывают Россию отдать приказ своим подручным силам ввести режим полного прекращения огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение с востока Украины и согласиться на дееспособную миротворческую миссию ООН», - добавила спикер Госдепа.

Кроме этого, США призывают Россию приказать боевикам на Донбассе выполнять полное прекращение огня. Как подчеркивают в посольстве США в Украине, гибель медсестры на Донбассе свидетельствует о том, что конфликт не стихает.

«США призывают Россию приказать своим подручным силам выполнять полное прекращение огня», - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля на Донбассе во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны украинские медики. Погибла 23-летняя медсестра Сабина Галицкая.