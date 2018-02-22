В Генштабе заявили о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе

Вместо АТО начнется новая операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство страны.

Вооруженные силы Украины завершают антитеррористическую операцию на Донбассе, а вместо нее будет операция Объединенных сил. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Читайте такжеРада сняла трехлетнее ограничение на деятельность ВГА в законе о реинтеграции Донбасса"Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Муженко.

Изменение формата позволит систематизировать задействование подразделений украинской армии, подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

Штаб Объединенных сил возглавит "человек с боевым опытом". "У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", – сказал Муженко.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Документ предусматривает переформатирование АТО и определяет Россию агрессором. Порошенко также сообщил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба ВСУ согласованную кандидатуру на должность командующего Объединенных сил.