Наблюдатели ОБСЕ практически не могли работать на Донбассе - глава миссии

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода глава миссии короткостровових наблюдателей ОБСЕ Кент Харстедт.

«Проблемой является использование административного ресурса. Его уже гораздо меньше, но он до сих пор есть. Кроме того, мы зафиксировали и запугивания и нападения на избирателей, что является неприемлемым. Это только несколько случаев, но они есть. Я был во многих наблюдательных миссиях раньше, и безопасность - очень редко является проблемой на выборах. Но здесь было именно так», - сказал Харстедт.

Читайте такжеЕсли бы выборы прошли на всей территории Донбасса, КПУ попала бы в Раду - социологДругой важной проблемой глава миссии назвал спекуляции на темах коррупции, а также так называемых технических кандидатов.

«Что касается наблюдателей, то в целом у них была одна основная проблема. На Донбассе, даже в контролируемых правительством территориях Украины было сложно, чтобы не сказать невозможно, наблюдателям краткосрочной миссии работать. И из-за практических сложностей и из-за опасности», - отметил он.

Подытоживая, Харстедт сказал, что в мире не существует ничего, что можно было бы назвать идеальной демократией, но Украина - на пути к лучшей системе.

Ранее выборы в Украине демократическими и честными признали в НАТО, а также наблюдатели ПАСЕ, ENEMO.