США не будут санкциями заставлять украинскую власть создать антикоррупционный суд – Госдеп

06:17, 22 февраля 2018
Политика
217 0
false

Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

В частности, его спросили, могут быть введены санкции против украинской власти, чтобы она прислушивалась к необходимости создания антикоррупционного суда.

Он отметил, что санкции США направлены на те страны, которые осуществляют пагубные действия, угрожающие безопасности и единству.

Читайте такжеВ Госдепе США объяснили цель предоставления Украине оборонительного вооружения

"Наша работа с нашими коллегами из украинского правительства по антикоррупционной реформе и антикоррупционному суду заключается во взаимной выгоде и главным образом в выгоде украинского народа. Мы хотим работать и поддерживать наших украинских коллег в правительстве, поскольку они внедряют эти важные реформы. И они внедрили уже многие из них в очень сложных условиях. Я указывал, как непросто делать это, когда правительство также ведет войну на вашей восточной границе, чрезвычайно сложно, мы понимаем испытания, с которыми вы сталкиваетесь", - сказал Салливан.

Таким образом, он объяснил, что война на востоке не умаляет необходимости привлечь внимание украинцев к важности антикоррупционных реформ.

Дипломат заявил, что собеседники, с которыми он встретился, разделяют и признают необходимость реформ, и в частности любой антикоррупционной реформы, которая должна принести пользу экономике, украинскому народу и национальной безопасности Украины.

"Моя миссия заключается не в том, чтобы угрожать, моя миссия здесь в дискуссиях, и не касается угрозы введения санкций, мы сохраняем санкции для россиян. Наша работа заключается в том, чтобы убедить украинское правительство в необходимости и ценности антикоррупционных реформ", - подчеркнул Салливан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Госдеп США#Антикоррупционный суд в Украине