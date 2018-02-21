Борьба Украины против коррупции не менее важна, чем против российской агрессии - заместитель Тиллерсона

Заместитель Госсекретаря США Джон Салливан призвал украинцев отбросить коррумпированное и авторитарное прошлое.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан подчеркивает, что борьба против коррупции не менее важна, чем борьба против российской агрессии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

"Если Украина успешно справится с кампанией по преодолению коррупции, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как несостоятельном государстве. Мы призываем вас отбросить коррумпированное и авторитарное прошлое. Не соглашайтесь действовать по привычным правилам, как это было раньше, потому что вы заслуживаете лучшего", - подчеркнул Салливан.

Читайте такжеКоррупция мешает новой Украине: в Еврокомиссии назвали реформы, которые должна провести наша страна"Борьба Украины против коррупции не менее важна, чем ее борьба против российской агрессии. Эти два фронта борьбы - это две стороны одной монеты. Победа на обоих фронтах является делом национальной безопасности. Для Украины крайне необходимо продвигаться дальше с осуществлением глубоких, всесторонних и своевременных реформ", - заявил дипломат.

"Коррупция разъедает ткань украинского общества в несколько способов. Она сдерживает иностранные инвестиции и сдерживает рост ВВП. Она препятствует экономической инициативе и предпринимательству. Она крадет налоговые средства, уплаченные трудолюбивыми украинцами, переправляя их в карманы власть имущих. Она порождает бедность и разрушает надежды тех, кто играет по правилам", - сказал он.

"Борьба с коррупцией - это борьба за справедливое за богатое будущее для этой страны. Речь идет о создании процветающей, самодостаточной рыночной экономики на принципах верховенства права, которая работает на благо всех украинцев и привлекает внешние и внутренние инвестиции, создающие рабочие места. Победа в борьбе с коррупцией - это единственный путь для Украины стать действительно богатой и свободной", - добавил заместитель госсекретаря США.