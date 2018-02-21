Борьба Украины против коррупции не менее важна, чем против российской агрессии - заместитель Тиллерсона

18:49, 21 февраля 2018
Политика
41 0
Если Украина успешно справится с кампанией по преодолению коррупции, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как несостоятельное государство / Фото УНИАН

"Если Украина успешно справится с кампанией по преодолению коррупции, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как несостоятельном государстве. Мы призываем вас отбросить коррумпированное и авторитарное прошлое. Не соглашайтесь действовать по привычным правилам, как это было раньше, потому что вы заслуживаете лучшего", - подчеркнул Салливан.

Читайте такжеКоррупция мешает новой Украине: в Еврокомиссии назвали реформы, которые должна провести наша страна"Борьба Украины против коррупции не менее важна, чем ее борьба против российской агрессии. Эти два фронта борьбы - это две стороны одной монеты. Победа на обоих фронтах является делом национальной безопасности. Для Украины крайне необходимо продвигаться дальше с осуществлением глубоких, всесторонних и своевременных реформ", - заявил дипломат.

"Коррупция разъедает ткань украинского общества в несколько способов. Она сдерживает иностранные инвестиции и сдерживает рост ВВП. Она препятствует экономической инициативе и предпринимательству. Она крадет налоговые средства, уплаченные трудолюбивыми украинцами, переправляя их в карманы власть имущих. Она порождает бедность и разрушает надежды тех, кто играет по правилам", - сказал он.

"Борьба с коррупцией - это борьба за справедливое за богатое будущее для этой страны. Речь идет о создании процветающей, самодостаточной рыночной экономики на принципах верховенства права, которая работает на благо всех украинцев и привлекает внешние и внутренние инвестиции, создающие рабочие места. Победа в борьбе с коррупцией - это единственный путь для Украины стать действительно богатой и свободной", - добавил заместитель госсекретаря США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter