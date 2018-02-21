Украина должна продолжать реформы, несмотря на опасную ситуацию в стране - заместитель госсекретаря США

Он отметил, что на пути реформ США будут поддерживать Украину.

В Украине возникла очень опасная и неурегулированная ситуация, но власть должна продолжать проведение реформ.

Читайте такжеГлава МИД Дании назвал лучший ответ на российскую агрессию против УкраиныОб этом накануне визита в Украину заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливен на конференции в Центре американских исследований в Риме, отметив общность позиций США и Италии в отношении кризиса в Украине, передает Голос Америки.

"Перед нами возникла очень опасная и неурегулированная ситуация в Украине", - заявил он.

"Мы привержены поддержке правительства Украины и Петра Порошенко, мы призываем к реформам в Киеве, но, в конце концов, мы поддерживаем правительство Украины и поддерживаем их в этой сложной ситуации, которая стоит перед ними из-за поддерживаемых Россией сил на Востоке Украины. Они наносят значительный ущерб, создавая гуманитарные кризисы на востоке Украины и мы объединились, чтобы их остановить", - заявил Салливен в Италии.

"В отношении российской аннексии Крыма, которая привела к введению санкций и мы привержены поддержанию этих санкций и воплощению Минских договоренностей и достижению политического решения, которое признает суверенитет Украины и недопустит применение насилия", - подчеркнул он.

Во время своего визита в Украину 21 февраля Джон Салливен посетил мемориал Небесной сотни в Киеве. «Сотня храбрых сердец пошла на невиданное самопожертвование ради ценностей, которые так же разделяют и американцы... Правительство США поддерживает народ Украины в его усилиях улучшить экономическую и политическую ситуации, чтобы помочь этой прекрасной стране выполнить обещания Революции Достоинства, а также укрепить ее в противостоянии агрессии», - заявил Салливен.