Возле Львовского университета установили памятник погибшему на Майдане студенту (видео)

Игорь Костенко был одним из лучших студентов географического факультета Львовского университета.

Во дворе географического факультета Львовского университета установили бронзовый бюст в честь студента, который погиб во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году.

22-летний Игорь Костенко, который 4 года проучился на факультете, был одним из лучших студентов, говорится в сюжете ТСН. Он работал журналистом спортивного интернет-издания и был активным редактором украинской Википедии. Его авторству принадлежит около 300 статей.

Игорь был участником событий на Майдане с самого его начала. 20 февраля 2014 года его тело нашли возле Октябрьского дворца с двумя пулевыми ранениями.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Университете железнодорожного транспорта в Харькове почтили память выпускника вуза - Героя Небесной Сотни Владиславу Зубенко. Преподаватели и студенты университета вместе с руководством области и родственниками Владислава приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске Герою Украины.