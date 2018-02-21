Возле Львовского университета установили памятник погибшему на Майдане студенту (видео)

10:54, 21 февраля 2018
Общество
893 0
Во Львове открыли памятник студенту, который погиб на Майдане / кадр из видео ТСН

Во дворе географического факультета Львовского университета установили бронзовый бюст в честь студента, который погиб во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году.

22-летний Игорь Костенко, который 4 года проучился на факультете, был одним из лучших студентов, говорится в сюжете ТСН. Он работал журналистом спортивного интернет-издания и был активным редактором украинской Википедии. Его авторству принадлежит около 300 статей.

Игорь был участником событий на Майдане с самого его начала. 20 февраля 2014 года его тело нашли возле Октябрьского дворца с двумя пулевыми ранениями.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Университете железнодорожного транспорта в Харькове почтили память выпускника вуза - Героя Небесной Сотни Владиславу Зубенко. Преподаватели и студенты университета вместе с руководством области и родственниками Владислава приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске Герою Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Герой Небесной сотни#памятник студенту во Львове