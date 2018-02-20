Посадивший Луценко прокурор получил повышение и квартиру за 10 гривень

Недавно он участвовал в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований.

Прокурор Виктор Клименко, который в 2012 году посадил за решетку тогдашнего главу МВД Юрия Луценко, получил повышение и успешно прошел тайную проверку добропорядочности.

Как сообщает проект PROSUD, сейчас Клименко работает начальником отдела обеспечения государственного обвинения в регионе управления поддержания государственного обвинения в суде прокуратуры Киева. Свою нынешнюю должность он получил 14 апреля 2016 года.

В целом, согласно биографии, Клименко работал в правоохранительных органах с 2001 года, в частности, в прокуратуре Соломенского района и прокуратуре Киева, в 2010-2014 годах – на руководящих должностях в прокуратуре столицы.

Недавно он участвовал в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследования.

А в 2012 году Клименко пытался стать судьей, а потому проходил квалификационный экзамен на должность судьи.

Но наиболее скандальным делом с участием Клименко было осуждения нынешнего Генпрокурора – Юрия Луценко. В 2012 году Клименко выступал государственным обвинителем в деле экс-главы МВД Луценко, которого приговорили к четырем годам колонии.

В декларации Клименко указана Ирина Степановна Черная как лицо, которое совместно проживает, но оба не состоят в браке.

Черная также работает прокурором в ГПУ, с 31 января – заместителем начальника отдела обеспечения обвинения в Верховном Суде управления поддержания обвинения в суде Департамента поддержания обвинения и представительства интересов государства в судах.

В соответствии с декларациями прокуроров за 2013, 2015 и 2016 годы, за это время Клименко задекларировал 391 тыс. грн заработной платы, 1,6 млн грн наследства и 1,1 млн грн от продажи недвижимого имущества.

Черная в 2013 году заработала 259 тыс. грн и получила 400 тыс. грн в качестве подарка от отца. В 2015 и 2016 годах она не указала ни одной гривны заработной платы. Сообщается, что в этот период она ухаживала за ребенком, но выплаты на ребенка до достижения им трехлетнего возраста почему-то получал Клименко, а не Черная.

Портал не смог выяснить, откуда у обычного прокурора имущество, которое он продал за 1,1 млн грн, поскольку в декларации за 2013 год Черная указала лишь дочь прокурора Клименко – Дарью Викторовну, а вот самого прокурора не отметила.

Продав свое имущество за 1,1 млн грн, Клименко, согласно декларации за 2015 год, пользовался служебной квартирой площадью 56,3 кв. м. В декларации за 2016 год квартира такой же площади указана как частная собственность – по 50% в собственности Клименко и его дочери. Сообщается, что Клименко приватизировал служебную квартиру всего за 10 гривень.

Подчеркивается, что у семьи Клименко было другое недвижимое имущество, поэтому проблем с жильем он не имел.

В 2017 году Виктор Клименко получил в наследство от матери три земельные участка в Черниговской области.

Остальное имущество принадлежит Ирине Черной. В ее собственности две квартиры в столице (46,3 кв. м – 100% собственности и 50,59 кв.м в общей собственности, где Черная владеет 33%).

Еще одна квартира Черной изначально была указана как объект незавершенного строительства. А уже в представленной форме изменений 2017 год – как квартира площадью 101 кв. м. по адресу улица Ломоносова, 46/1 и стоимостью всего 585 тыс. грн.

Клименко имеет Volkswagen Jetta 2015 года выпуска, приобретенный за 612 тыс. грн, а Черная в 2017 году приобрела новую Toyota Corolla по 633 тыс. грн.