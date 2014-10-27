В ЕС считают, что стали свидетелями грандиозной победы демократии в Украине

Об этом сообщает ТСН.

"Они позволят провести процесс трансформации, который необходим для того, чтобы сделать Украину современной и успешной страной. Думаю, теперь в парламенте для этого есть гарантированное большинство. Речь идет о партиях, которые поддерживают проевропейские процессы", - заявил Брок.

Также Брок назвал партию "Самопомич" "очень конструктивной и позитивной".

"Решающую роль играет тот факт, что большинство получили демократические партии. Результаты выборов - это отказ от лево- и праворадикальных партий, это выбор в пользу проевропейских сил, в пользу демократии. Это положит конец разговорам о фашизме в Украине, поскольку эти партии не играют никакой роли. Я думаю, что это грандиозная победа демократии", - заявил Брок.

Читайте такжеНемцов поздравил украинцев с европейским выборомБрок считает, что граждане Украины увидели, что коммунисты несут ответственность за отсутствие свободы в стране в прошлом.

"Люди не видят для Украины будущего с коммунистами. В оппозиции мы также видим проевропейски настроенные партии, например, партию Юлии Тимошенко "Батькивщина", - добавил он.