В ЕС считают, что стали свидетелями грандиозной победы демократии в Украине
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок заявил, что результат (который показал экзит-пол) имеет большое значение для украинской демократии и становления правового государства.
Об этом сообщает ТСН.
"Они позволят провести процесс трансформации, который необходим для того, чтобы сделать Украину современной и успешной страной. Думаю, теперь в парламенте для этого есть гарантированное большинство. Речь идет о партиях, которые поддерживают проевропейские процессы", - заявил Брок.
Также Брок назвал партию "Самопомич" "очень конструктивной и позитивной".
"Решающую роль играет тот факт, что большинство получили демократические партии. Результаты выборов - это отказ от лево- и праворадикальных партий, это выбор в пользу проевропейских сил, в пользу демократии. Это положит конец разговорам о фашизме в Украине, поскольку эти партии не играют никакой роли. Я думаю, что это грандиозная победа демократии", - заявил Брок.
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"Люди не видят для Украины будущего с коммунистами. В оппозиции мы также видим проевропейски настроенные партии, например, партию Юлии Тимошенко "Батькивщина", - добавил он.