"Народный фронт" сохраняет отрыв от партии Порошенко – данные 30,27% бюллетеней
08:37, 27 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 30,27% протоколов участковых избирательных комиссий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки 30,27% протоколов УИК, первое место на внеочередных парламентских выборах - у партии "Народный фронт" - 21,7%. Партия "Блок Петра Порошенко" набирает 21,59%, "Самопомич" - 10,79%, "Оппозиционный блок" - 9,62%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,52%, "Батькивщина" - 5,81%.
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Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.
В настоящее время подсчитано 3 млн 852 тыс. 413 голосов избирателей.
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