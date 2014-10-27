"Народный фронт" сохраняет отрыв от партии Порошенко – данные 30,27% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 30,27% протоколов участковых избирательных комиссий.

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