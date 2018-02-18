"Выбросили одного, выбросим и других": люди в масках вывесили большой плакат неподалеку "марша за импичмент" (фото)

15:49, 18 февраля 2018
Политика
1839 0
Огромный плакат на Майдане Независимости / фото УНИАН

Как сообщает УНИАН, именно в это время в центре столицы сторонники лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводят всеукраинский «марш за будущее», который является уже пятым маршем с требованием отставки действующей власти.

Сейчас участники марша отправились к Верховной Раде Украины после того, как появились сообщения о демонтаже палаточного городка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #марш за импичмент#Марш сторонников Саакашвили#Марш за будущее