"Выбросили одного, выбросим и других": люди в масках вывесили большой плакат неподалеку "марша за импичмент" (фото)

В Киеве проходит "марш за будущее" сторонников Михеила Саакашвили.

Молодые люди с зажженными файерами и с флагами организации "Традиция и Порядок" вывесили огромный плакат с надписью "Выбросили одного, выбросим и других" на стеклянной стене ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщает УНИАН, именно в это время в центре столицы сторонники лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводят всеукраинский «марш за будущее», который является уже пятым маршем с требованием отставки действующей власти.

Сейчас участники марша отправились к Верховной Раде Украины после того, как появились сообщения о демонтаже палаточного городка.