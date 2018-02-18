Участники «Марша за импичмент» пришли под Верховную Раду (фото, видео)

15:36, 18 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

Во время марша между протестующими и полицией произошли словесные перепалки. Сейчас ситуация спокойная.

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При этом большинство из митингующих, прибывающих колонной к зданию Верховной Рады по ул.Грушевского, мирно настроены, они скандируют разные лозунги. Однако несколько десятков людей в разных местах колонны пытаются спровоцировать правоохранителей, забрасывая их снежками и выкрикивая в их адрес нецензурную брань.

Напомним, 18 февраля в центре Киева несколько тысяч человек вышли на «Марш за импичмент» — они прошли шествием от парка Шевченко до Софийской площади.

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Теги: #марш за импичмент#Марш сторонников Саакашвили#Марш за будущее