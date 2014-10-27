Более 70 тысяч заключенных проголосовали на выборах

Об этом сообщает пресс-служба ГПтС.

Как отметили в пресс-службе, за процессом волеизъявления на специальных участках наблюдали почти 700 официальных наблюдателей, 86 представителей иностранных государств и международных организаций, которые посетили 33 учреждения. Во время выборов народных депутатов Украины на избирательных участках при 48 учреждениях уголовно-исполнительной системы побывали 156 журналистов от 78 средств массовой информации.

Читайте такжеЯвка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округов«Чрезвычайных происшествий в подчиненных учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах в период голосования не допущено. Сейчас все учреждения работают в штатном режиме, состояние правопорядка и безопасности в них контролируется», - говорится в сообщении.