Более 70 тысяч заключенных проголосовали на выборах
На специальных избирательных участках в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, которые относятся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы, в голосовании на внеочередных парламентских выборах приняли участие более 70 тысяч осужденных и лиц, взятых под стражу, содержащихся в учреждениях ГПтС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГПтС.
Как отметили в пресс-службе, за процессом волеизъявления на специальных участках наблюдали почти 700 официальных наблюдателей, 86 представителей иностранных государств и международных организаций, которые посетили 33 учреждения. Во время выборов народных депутатов Украины на избирательных участках при 48 учреждениях уголовно-исполнительной системы побывали 156 журналистов от 78 средств массовой информации.
Читайте такжеЯвка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округов«Чрезвычайных происшествий в подчиненных учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах в период голосования не допущено. Сейчас все учреждения работают в штатном режиме, состояние правопорядка и безопасности в них контролируется», - говорится в сообщении.