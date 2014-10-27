Голосование на выборах в Раду завершили украинцы из Сан-Франциско

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

«Последними, кто завершил голосование, были украинцы в Сан-Франциско», - сообщили в МИД и добавили: «Никаких чрезвычайных ситуаций не возникало».

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