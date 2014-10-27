Голосование на выборах в Раду завершили украинцы из Сан-Франциско
06:23, 27 октября 2014Политика
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По информации, полученной из иностранных избирательных участков, по состоянию на 5:00 утра по киевскому времени, завершилось голосование на всех 112 заграничных избирательных участках по досрочным выборам в Верховную Раду Украины.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
«Последними, кто завершил голосование, были украинцы в Сан-Франциско», - сообщили в МИД и добавили: «Никаких чрезвычайных ситуаций не возникало».
Читайте такжеЯвка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округовНапомним, на выборах в Верховную Раду Украины на избирательном участке в Вашингтоне проголосовали 333 человека.
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