В Госдуме не считают выборы в Украине свободными и демократичными
В Госдуме уважают выбор тех, кто принял участие в выборах в Верховную Раду и хотят сотрудничать с теми депутатами, которые настроены на конструктив.
Об этом заявил глава комитета палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
"Мы уважаем выбор тех, кто принял участие в голосовании", - отметил он.
"Мы не исключаем возможности сотрудничества с теми депутатами Верховной Рады, которые будут настроены на конструктивное взаимодействие с Россией в двустороннем формате или на международных парламентских площадках", - заключил Слуцкий.
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Вместе с тем, по словам Слуцкого, в России также "понимают, что выборы не были свободными и демократичными, поскольку восток и юго-восток Украины не приняли участие в голосовании или принимали крайне малым процентом от списочного состава избирателей".
"Более миллиона избирателей находятся за пределами страны, продолжаются военные действия в Донбассе, отсутствует свобода СМИ", - считает он.
"По каждому из этих параметров выборы не могут быть признаны демократичными", - добавил депутат.