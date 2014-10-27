Консультации относительно формирования коалиции уже начались - БПП
00:52, 27 октября 2014Политика
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Консультации по формированию будущей парламентской коалиции уже начались.
Консультации относительно формирования коалиции уже начались / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель центрального штаба “Блока Петра Порошенко” Виталий Ковальчук.
”Мы можем сказать о том, что уже начались консультации по формированию будущей коалиции”, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
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Ковальчук напомнил, что состоялись консультации между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.
Как сообщал УНИАН, Порошенко и Яценюк выступают за создание коалиции и образование нового правительства в кратчайшие сроки.
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