Консультации относительно формирования коалиции уже начались - БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель центрального штаба “Блока Петра Порошенко” Виталий Ковальчук.

”Мы можем сказать о том, что уже начались консультации по формированию будущей коалиции”, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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Ковальчук напомнил, что состоялись консультации между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Как сообщал УНИАН, Порошенко и Яценюк выступают за создание коалиции и образование нового правительства в кратчайшие сроки.