Кивалов не проходит в Раду по данным экзит-полла

22:31, 26 октября 2014
Политика
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По данным экзит-полла Южно-украинского отделения социологической ассоциации Украины, Сергей Кивалов проигрывает выборы по 135 округу, который охватывает Приморский район Одессы. 

Сергей Кивалов

Кивалов получил 24,7% голосов в то время, как его соперник Владимир Рондин – 27,8%, собобщает ТСН.

Явка избирателей в Юридической академии, подконтрольной Кивалову, составила 75%.

Опрос был проведен среди избирателей 135 округа, опрошены около 18 тысяч респондентов.

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Напомним, в начале октября в Сети появились фото, как Кивалов подкупает пенсионеров вином и бутербродами.

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