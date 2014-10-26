Кивалов не проходит в Раду по данным экзит-полла
22:31, 26 октября 2014Политика
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По данным экзит-полла Южно-украинского отделения социологической ассоциации Украины, Сергей Кивалов проигрывает выборы по 135 округу, который охватывает Приморский район Одессы.
Кивалов не проходит в Раду по данным экзит-полла
Кивалов получил 24,7% голосов в то время, как его соперник Владимир Рондин – 27,8%, собобщает ТСН.
Явка избирателей в Юридической академии, подконтрольной Кивалову, составила 75%.
Опрос был проведен среди избирателей 135 округа, опрошены около 18 тысяч респондентов.
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Напомним, в начале октября в Сети появились фото, как Кивалов подкупает пенсионеров вином и бутербродами.
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