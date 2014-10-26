В Мариуполе проголосовало около 15% избирателей

Как сообщили 0629 в ОИК №58, к полудню там проголосовало 15,97% избирателей.

В ОИК №57 явка составила 14,79%. Явка по другому району сейчас подсчитывается.

Читайте такжеВ Москве проголосовали почти 200 украинцев По данным мариупольского горсовета, на 12.00 в городе проголосовало 49 376 мариупольцев (15 % избирателей). Всего в городе насчитывается 335 тыс. избирателей.

Напомним, что в ходе выборов президента в мае 2014 года явка избирателей составила около 15% по итогам всего дня.