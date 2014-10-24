В проблемные киевские округа по приглашению КИУ приезжает Ханне Северинсен

В частности, КИУ все время фиксировало жалобы на подкуп избирателей, применение административного ресурса в подготовке агитационных мероприятий для одних кандидатов и препятствовании для других, зафиксированы многочисленные факты распространения неправдивой информации о кандидатах в народные депутаты.

Массово распространялись результаты социологических исследований с нарушением требований законодательства. Общеизвестными стали неединичные факты применения насилия к агитаторам и даже кандидатам в народные депутаты Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил исполнительный директор КИУ Виталий Тесленко. Официальные наблюдатели Комитета избирателей Украины будут активно участвовать в мониторинге дня голосования, чтобы минимизировать нарушения на избирательных участках 26 октября. Целый ряд округов вызывает у представителей КИУ особое беспокойство. Здесь фиксировались многочисленные жалобы на нарушение избирательного законодательства.

В частности, это касается и избирательного округа № 220 на столичном Подоле, где, по стечению обстоятельств, находится центральный офис Комитета избирателей Украины. С этого округа также поступали жалобы о подкупе избирателей, распространении неправдивой информации о кандидатах, известно о попытках организовать возле избирательных участков "карусели". КИУ зарегистрировало своих наблюдателей на многих избирательных участках этого и нескольких других "проблемных" округов: 211, 213, 217, 218.

Для наблюдения за днем голосования Комитет избирателей пригласил в Киев Ханне Северинсен - многолетнего докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, которая прибудет в субботу в Киев, наблюдать за ходом голосования в самих округах, в частности, в 220-м избирательном округе (Подол, Виноградарь , Куреневка).