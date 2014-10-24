В штабе АТО утверждают, что украинские военные готовы дать отпор в случае атаки на аэропорт Донецка

Обстановка вокруг Донецкого аэропорта, перемещения боевиков и их техники постоянно отслеживаются.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Наши подразделения, которые находятся там, готовы реагировать на любые вызовы, которые могут возникнут в рамках выполнения задач по охране и обороне стратегического объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ситуация в районе 32-го блокпоста, который расположен неподалеку от н.п. Смелое, под контролем сил АТО.

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"Благодаря коммуникации между штабом АТО, штабом сектора, личным составом блокпоста и подразделениями огневой поддержки обеспечивается безопасность украинских военнослужащих. В настоящее время блокпост обеспечен всем необходимым для выполнения поставленных задач", - отметили в АТО.

Текущая ситуация в зоне АТО остается динамичной, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, режим прекращения огня в зоне проведения АТО был объявлен 5 сентября после того, как в Минске подписали соответствующий меморандум. Однако пророссийские боевики нарушают режим прекращения огня и регулярно обстреливают Донецкий аэропорт из тяжелой артиллерии, проводят наступательные операции.

Сегодня, 24 октября, жители Донецка в социальных сетях сообщали, что около 12.00 в сторону аэропорта проехали танки и другая тяжелая техника пророссийских боевиков.