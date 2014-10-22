Военные конкурируют между собой за право защищать Донецкий аэропорт - Полторак
На сегодня среди военнослужащих существует конкуренция за право защищать Донецкий аэропорт.
Об этом заявил министр обороны украины Степан Полторак в эфире 5 канала.
«Аэропорт удерживают патриоты Украины, люди, которые действительно любят свое дело, которые знают свое дело, которые умеют воевать. Для них это дело чести и достоинства - выполнить задание. Более того, на сегодняшний день есть конкуренция, кто туда поедет", - сказал министр.
По его словам, именно в аэропорту украинская армия доказала, что умеет воевать.
Читайте такжеРуфер Мустанг в Донецком аэропорту узнал, как это быть "киборгом""Относительно обеспечения - у нас есть возможности подходить, помогать и поддерживать тех людей. Мы знаем каждую фамилию защитников аэропорта, и надеемся в дальнейшем на их помощь в подготовке Вооруженных сил Украины", - завершил Полторак.
Вчера вечером боевики снова штурмовали аэропорт, обе атаки были отбиты.