Днепропетровский губернатор говорит, что Наша Украина подождет его решения
17:57, 01 марта 2008Политика
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Бондарь: еще не все потеряно
В течение месяца партии, которые входят в блок «Наша Украина – Народная самооборона», должны определиться относительно участия в новой партии на базе «Нашей Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам член политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.
По его словам, такое решение было принято сегодня на политсовете партии НСНУ.
Говоря о своем членстве в НСНУ, он отметил, что видит, что «еще не все потеряно», и взял время для того, чтобы не принимать окончательного решения, а определиться немного позже относительно своего членства в этой партии.
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