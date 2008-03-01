Днепропетровский губернатор говорит, что Наша Украина подождет его решения

В течение месяца партии, которые входят в блок «Наша Украина – Народная самооборона», должны определиться относительно участия в новой партии на базе «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам член политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, такое решение было принято сегодня на политсовете партии НСНУ.

Говоря о своем членстве в НСНУ, он отметил, что видит, что «еще не все потеряно», и взял время для того, чтобы не принимать окончательного решения, а определиться немного позже относительно своего членства в этой партии.