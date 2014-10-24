С 1 ноября в Кабмине стартует новый этап люстрации

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Еспресо.TV.

«С 1 ноября начнется массовая люстрация в Кабмине, то есть она начнется с руководителей ведомств, заместителей», - рассказал Петренко.

Затем, по его словам, люстрационные процессы будут организованы в областных органах власти.

Министр также выразил надежду, что Общественный совет по вопросам люстрации будет эффективным и посоветовал его членам уделять максимум усилий для проведения этого процесса.

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Ранее, согласно базовой нормы закона об очищении власти, правительство Украины в целом уволило З9 лиц высших категорий, из которых 19 человек подали заявления об увольнении по собственному желанию, 20 человек уволились на основании прямой нормы Закона.

9 октября президент Петр Порошенко подписал Закон «Об очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

15 октября закон был опубликован в газете "Голос Украины".