Тимошенко подозревает, что кризис устроили “демократические теневики”

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что парламентский кризис на самом деле организовали “демократические теневики” для переформатирования коалиции.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

“Не нужно заблуждаться, что этот кризис родила и поддерживает только Партия регионов. Это не так. Безусловно, для них оппозиция - это тюрьма, каторга и ссылка одновременно, они не знают, что делать в этой оппозиции. Думаю, для Партии регионов заседания теневого правительства - это ужасное мучение: принимаешь постановления, а ничего не наваривается. Кто ж это выдержит? Не было бы НАТО, они бы выступали за выход из УЕФА или за возобновление Варшавского договора. Но настоящие творцы и продолжатели парламентского кризиса - это демократические теневики, которые в борьбе за уходящую власть панически торпедируют демократическую коалицию и демократическое правительство, неприлично мечтают об отставке правительства, переформатировании демократической коалиции в коррумпированную широкую”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, “демократические теневики” оглашают парламентский кризис как главный аргумент для такого очередного полномасштабного предательства демократической команды. “Наивные, они думают, что эти интриги - большая тайна для мира, для общества, для политиков и аналитиков. И недалекие - они думают, что предложения о создании широкой коалиции, которые они ежедневно и навязчиво азбукой Морзе посылают своим антинатовским оппонентам, никому не известны. Пустая возня. Эти люди уже не раз ломали свои политические молочные зубы, требуя разрушить демократические силы в собственной стране. И только хроническая аберрация зрения не дает им четко увидеть, что в той пустой борьбе за власть, а не за принципы, они уже давно стали политическими аутсайдерами в мире, в стране и даже в своей команде”, - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что несмотря ни на что, в этот раз демократическая команда сильнее, чем когда бы то ни было. “Кризис в Верховной Раде в ближайшие дни будет завершен. Парламент перейдет к плодотворной работе над новой Конституцией и к значимым для страны законам”, - прогнозирует глава правительства.