Закон о люстрации противоречит Конституции Украины и Декларации прав человека - Маломуж

Экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что закон о люстрации нарушает право гражданина на труд, принцип индивидуальной ответственности и потому нарушает фундаментальные права человека.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам Маломужа, нормы закона о люстрации предусматривают коллективную ответственность, а это противоречит как Конституции Украины, так и правам человека в целом. «Ряд положений данного закона противоречат 18 положениям Конституции. В частности, третьей статье, которая гарантирует защиту достоинства человека, статье 8, которая декларирует верховенство права, а также противоречит презумпции невиновности и праву на труд и на государственную службу», - сказал он.

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Как заявил Маломуж, применение норм закона о люстрации может привести к повторению практики 37-го года, когда из-за политической конъюнктуры страдали невинные люди. «У нас был 37-й год, когда Сталин, руководствуясь политической конъюнктурой, люстрировал многих руководителей силовых структур», - отметил он.

С Маломужем не согласился член Общественного люстрационного комитета Карл Волох. По его словам, кроме права на труд и права на государственную службу, есть еще такое понятие как квалификационные требования, и закон о люстрации, в сущности, ограничивает трудовые права определенной категории граждан, базируясь на квалификационных требованиях общества к претендентам на государственные должности.

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По словам Волоха, коллективная ответственность уже предусмотрена Конституцией, и потому не может ее нарушать: речь идет об отставке правительства в случае формирования нового состава Кабмина.

«Коллективно после выборов правительство уйдет в отставку. И это является коллективной ответственностью. К тому же, кроме презумпции невиновности, есть еще такая вещь как квалификационные требования, а в данном случае увольнение с работы на основании люстрационной проверки является квалификационным требованием. Доверие общества также является квалификационным требованием, поскольку речь идет о людях, которые получают зарплату из государственной кассы. Налогоплательщик может сказать: Я хочу платить только людям, которым я доверяю», - отметил Волох.