Температура на поверхности почвы и в воздухе будет падать до 0°...-3°.

В Закарпатской области 18 и 19 марта ожидаются заморозки. Метеорологическое штормовое предупреждение обнародовал Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"Ночью и утром 18-19 марта на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгороду на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на 18 марта

Сегодня в Украине будет облачно. По данным Украинского гидрометцентра, в западных областях пройдет небольшой мокрый снег. Температура днем здесь составит 0°...+5°. В Карпатах ожидается умеренный снег, температура в горах днем будет держаться около 0°.

На остальной территории Украины ожидаются дожди, в северных и центральных областях - с мокрым снегом. Температура днем ожидается на уровне +2°...+7°, в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях воздух прогреется до +7°...+12°.

На дорогах западных областей местами будет наблюдаться гололедица. В юго-восточной части ночью и утром местами туман.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье южный, его скорость составит 5-10 м/с.

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