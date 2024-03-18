Неделя в Украине начнется с осадков и похолодания. Температура снизится во многих областях, лишь на юге, востоке и местами в центральной части все еще ожидается 10-градусное тепло. Также практически по всей стране пройдут дожди, местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°, дождь.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
- В Тернополе 18 марта ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.
- В Виннице сегодня будет +2°...+6°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в понедельник будет ночью +2° днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+10°, дождь.
- В Одессе 18 марта - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+11°.
- В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 5°, днем +12°.
Приметы погоды 18 марта
Если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.