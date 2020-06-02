В Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение

12:00, 2 июня 2020
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Источники обоих землетрясений находились в районе города Долина.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области два землетрясения.

Землетрясение на Прикарпатье могла спровоцировать добыча газа и нефти (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Первое землетрясение магнитудой 3,2 произошло утром, второй, магнитуда которого составила 2,7 - вечером.

Источники обоих землетрясений находились в районе города Долина, на глубине около 2 км.

Землетрясение такой силы может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, в результате землетрясениев магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.

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Теги: #землетрясение
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