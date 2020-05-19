Еще 24 человека получили травмы.

В результате землетрясения в Китае погибли четыре человека / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.

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Еще 24 человека получили травмы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Землетрясение повредило 10 базовых станций связи, пять из которых рабочие уже починили. Правительство уезда Цяоцзя выделило поселку Сяохэ материалы для оказания помощи при бедствиях, включая 100 палаток, 500 одеял и 25 тонн риса.

Напомним, в пятницу, 15 мая, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.