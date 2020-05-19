В результате землетрясения в Китае погибли четыре человека
Еще 24 человека получили травмы.
В результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.
Закарпатье всколыхнуло землетрясение
Еще 24 человека получили травмы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Землетрясение повредило 10 базовых станций связи, пять из которых рабочие уже починили. Правительство уезда Цяоцзя выделило поселку Сяохэ материалы для оказания помощи при бедствиях, включая 100 палаток, 500 одеял и 25 тонн риса.
Напомним, в пятницу, 15 мая, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+19°... +11°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+16°... +10°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+19°... +11°
- Луцк+21°... +9°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+23°... +13°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+15°... +11°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+14°... +9°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+16°... +10°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+15°... +10°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+14 °
Влажность:47 %
Давление:755 мм
Ветер: 7.3 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей