В Турции выросло количество жертв землетрясения

Врачи вынуждены лечить раненых после землетрясения в Измире в условиях пандемии.

Землетрясение в Турции - свежие данные по количеству погибших / REUTERS

Число погибших после сильного землетрясения в турецкой провинции Измир возросло до 37 человек, еще 885 получили травмы.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщает DW со ссылкой на Anadolu.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, медицинская помощь в настоящий момент оказывается 243 пострадавшим. Из них восемь человек находятся в реанимации, трое - в критическом состоянии. Коджа добавил, что 15 пациентов прооперировали, их жизням уже ничего не угрожает.

Министр назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной, добавив, что специалисты вынуждены реагировать на последствия землетрясения в условиях пандемии. По его словам, врачи работают с соблюдением всех мер предосторожности, введенных из-за COVID-19.

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Также сообщается, что спасатели продолжают поиски выживших. Так, по данным турецкой телерадиокомпании TRT, из-под завалов на месте обрушившегося восьмиэтажного здания извлекли мать с тремя детьми. Один из них, по словам министра здравоохранения, впоследствии умер. Между тем под руинами остается еще один ее ребенок, передала TRT.

По данным министра экологии и градостроительства Марата Курума, всего из-под обломков помогли выбраться около 100 ;человек. На месте работают 5 тыс. спасателей и порядка 20 поисковых собак.

Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что тысячам пришлось провести ночь во временных пристанищах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал, что инфраструктура будет в кратчайшие сроки отстроена заново. "Каждое землетрясение напоминает нам, что наша страна расположена в (сейсмически, - ред.) опасной зоне", - добавил он.

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