В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертвы (видео)

Из-за землетрясения погибли три человека.

В Китае произошло землетрясение / Фото ua.depositphotos.com

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4, есть жертвы. Катастрофа произошла на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в среду, 24 марта.

Об этом сообщает Ukrrain со ссылкой на агентство CGTN.

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Эпицентр находился в 252 км к юго-востоку от города Хочен, где проживают 360 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.

В агентстве сообщили, что подземные толчки вызвали повреждения 65 зданий. Также сообщается, что во время землетрясения погибли три человека.

Серия толчков произошла на следующий день после двух землетрясений магнитудой 5,3 и 5.

Угроза оползня в Тбилиси

Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани.

Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.

"Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить", - рассказала руководитель Института Тее Годоладзе.

В свою очередь, местная мэрия утверждает, что угроза схода селя возникла из-за строительных работ, которые велись в районе скалы в последние несколько лет. Журналисты издания отмечают, что под склоном располагается дорога Нуцубидзе-лесу-Вашлиджвари. Ее возведение курировали городские власти.

До настоящего времени отрезок трассы, проходящий под скалой, был перекрыт. Для изучения ситуации и оценки потенциальной угрозы в Грузии по запросу властей срочно прибыла группа немецких геологов из Мюнхенского бюро строительства и геологии. Точного прогноза развития событий пока нет.