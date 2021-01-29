В Хорватии после мощных землетрясений образуются пропасти (видео)
29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
В центральной Хорватии после мощных землетрясений не утихают подземные толчки и образуются огромные пропасти.
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Мощное шестибалльное землетрясение всколыхнуло регион в конце декабря.
С тех пор в нем зафиксировали более 500 подземных толчков, магнитуда которых превышала один балл по шкале Рихтера.
Хорватские города до сих пор приходят в себя от последствий декабрьских землетрясений, которые забрали 7 жизней, ранения получили 25 человек.
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Землетрясение в Хорватии: что известно
- 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в городе Петриня, расположенном в 50 км от Загреба. Сообщалось о гибели семи человек, в том числе 12-летней девочки.
- В Загребе в результате землетрясения незначительные повреждения получило здание украинского посольства, но украинские дипломаты не пострадали.
- 28 декабря в этом же районе также было зафиксировано землетрясение.
- 4 января президент Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия".
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