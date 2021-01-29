В Хорватии после мощных землетрясений образуются пропасти (видео)

23:32, 29 января 2021
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29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Хорватские города до сих пор приходят в себя от последствий землетрясений / Скриншот
Хорватские города до сих пор приходят в себя от последствий землетрясений / Скриншот

В центральной Хорватии после мощных землетрясений не утихают подземные толчки и образуются огромные пропасти.

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Мощное шестибалльное землетрясение всколыхнуло регион в конце декабря.

С тех пор в нем зафиксировали более 500 подземных толчков, магнитуда которых превышала один балл по шкале Рихтера.

Хорватские города до сих пор приходят в себя от последствий декабрьских землетрясений, которые забрали 7 жизней, ранения получили 25 человек.

Землетрясение в Хорватии: что известно

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Автор: УНИАН

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Теги: вулканХорватия
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