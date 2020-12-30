Ночь под открытым небом: Хорватию всколыхнула волна новых землетрясений, есть жертвы (фоторепортаж, видео)
Многие жители провели ночь под открытым небом, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и мокрых от дождя палатках.
В среду утром еще три землетрясения всколыхнули Хорватию, которая переживает толчки третьи сутки подряд.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Vecernji List.
В Хорватии от землетрясения пострадало украинское посольство
Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6:15 утра, находился в 12 километрах к юго-западу от Сисака и залег на глубине 8 километров.
Его сильно почувствовали жители Петрини, который накануне наибольше пострадал от стихийного бедствия, а также Загреба, Большой Горицы и Карловаца.
За ним в 6:26 утра состоялось второе сильное землетрясение силой 4,8 балла, а затем было немного слабее - 3,9. После этого многие граждане вышли на улицы Сисака.
После разрушительного землетрясения во вторник многие жители Петрини, Сисака и окрестностей провели ночь под открытым небом, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и мокрых от дождя палатках.
"Доброе утро, нам не хорошо. Сегодня утром в 6:15 нас поразило третье, если не четвертое землетрясение - короче, но сильнее. Все, что еще не упало, падает из руин Петрини", - прокомментировал стихию Даринко Думбович, мэр Петрини.
По меньшей мере 7 человек погибли в результате землетрясения, которое всколыхнуло страну 29 декабря.
Его магнитуду оценили от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи города Петриня.
Землетрясение в Хорватии: что известно
В хорватском городе Петриня, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.
В частности, спасатели извлекли из-под завалов мужчину и ребенка, которые выжили. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.
Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.
Вчера, 28 декабря, в районе города Петрини также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
В Хорватии в результате землетрясения получило незначительные повреждения здание украинского посольства в Загребе.
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