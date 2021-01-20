Аргентина оправляется после мощного землетрясения (фоторепортаж, видео)
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Аргентинцы приходят в себя после мощного землетрясения
Вчера в Аргентине произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой почти 6,5 баллов вызвали панику среди местного населения.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Как сообщается, сильные афтершоки ощущались еще несколько часов подряд.
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Эпицентр находился на глубине всего 20 километров недалеко от города Посито, что в центрально-западной части страны. Жители соседней Чили рассказывают, что отголоски землетрясения докатились и до них.
Напомним, что из-за толчков почти по всей провинции отключили свет. Люди в панике выбегали из своих домов. Сообщений о жертвах нет.
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