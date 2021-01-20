Аргентина оправляется после мощного землетрясения (фоторепортаж, видео)

11:03, 20 января 2021
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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Вчера в Аргентине произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой почти 6,5 баллов вызвали панику среди местного населения.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как сообщается, сильные афтершоки ощущались еще несколько часов подряд.

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Эпицентр находился на глубине всего 20 километров недалеко от города Посито, что в центрально-западной части страны. Жители соседней Чили рассказывают, что отголоски землетрясения докатились и до них.

Напомним, что из-за толчков почти по всей провинции отключили свет. Люди в панике выбегали из своих домов. Сообщений о жертвах нет.

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Автор: УНИАН

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Теги: землетрясениевидеофоторепортажАргентина
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