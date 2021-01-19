В Аргентине мощное землетрясение привело к полной панике среди населения

На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

В Аргентине произошло мощное землетрясение / фото REUTERS

Сегодня ночью на западе Аргентины произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4.

Об этом сообщает Tiempo de San Juan.

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В результате землетрясения провинция Сан-Хуан осталась без электричества. В автомобилях и домах сработала сигнализация, а люди в панике выбегали на улицу.

"В провинции было несколько минут полной паники", - сообщает издание.

Через двадцать минут произошли повторные толчки, однако они были менее мощные.

На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

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