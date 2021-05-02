Неделя в Украине начнется с незначительного похолодания в западных регионах, а в восточных областях пройдут дожди с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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Так, 3 мая, дожди и грозы ожидаются в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Здесь будет по-весеннему тепло: столбики термометров покажут +20°...+24°.
На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в западных областях около +10°...+14°, в северных и южных областях +16°...+20°.
По данным синоптиков, также 3 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Донецкой, Одесской, Николаевской и центральных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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