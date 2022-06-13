Максимально столбики термометров в столице поднимутся до +24°.

Во вторник, 14 июня, в Киеве уже не будет жары. Ожидается снижение температуры до комфортных показателей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в течение дня воздух в столице прогреется до +24°, будет практически безоблачно. Без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, а его скорость составит 2,8 - 3,8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 742-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.

В Тернополе 14 июня ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +9°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 14 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+27°, гроза.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

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