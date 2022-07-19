Воздух в столице 20 июля прогреется до +27°.

В среду, 20 июля, в Киеве ожидается резкое потепление и небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью в столице будет +15°, а днем столбики термометров подскочат до +27°. В течение дня ожидается небольшая облачность и легкий дождь.

Ветер 20 июля в Киеве будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,8 - 4,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+33°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +11°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 20 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, небольшая облачность, грозовые дожди.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +24°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+26°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

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