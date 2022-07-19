В среду, 20 июля, в Киеве ожидается резкое потепление и небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью в столице будет +15°, а днем столбики термометров подскочат до +27°. В течение дня ожидается небольшая облачность и легкий дождь.
Ветер 20 июля в Киеве будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,8 - 4,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+33°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +11°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.
В Одессе 20 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.
В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, небольшая облачность, грозовые дожди.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +24°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+26°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.