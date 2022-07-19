В среду, 20 июля, в Украине начнет повышаться температура. Теплее всего будет на юге и юго-западе, где столбики термометров покажут +29°...+31°, а на Закарпатье воздух прогреется до +33°. На остальной территории температура будет более комфортной, а прохладнее всего будет в Черниговской и Сумской областях, +21°...+23°.
20 июля в Украине ожидаются дожди. Осадки затронут север Украины, некоторых центральные и Харьковскую области. На Сумщине вероятны грозы.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +27°, сильный дождь.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+33°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +11°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, сильный дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.
- В Одессе 20 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.
- В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, небольшая облачность, грозовые дожди.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +24°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+26°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
Народные приметы на 20 июля
20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.
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