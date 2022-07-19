Погода в Украине на 20 июля / фото ua.depositphotos.com

В среду, 20 июля, в Украине начнет повышаться температура. Теплее всего будет на юге и юго-западе, где столбики термометров покажут +29°...+31°, а на Закарпатье воздух прогреется до +33°. На остальной территории температура будет более комфортной, а прохладнее всего будет в Черниговской и Сумской областях, +21°...+23°. 

20 июля в Украине ожидаются дожди. Осадки затронут север Украины, некоторых центральные и Харьковскую области. На Сумщине вероятны грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +27°, сильный дождь.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
  • В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+33°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +11°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, сильный дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.
  • В Одессе 20 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.
  • В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, небольшая облачность, грозовые дожди.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +24°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+26°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
Погода в Украине 20 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 20 июля

20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.

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