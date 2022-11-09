Осадков в столице 10 ноября не ожидается.

В четверг, 10 ноября, в Киеве ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на 10 ноября температура в столице опустится до +4°, а днем воздух прогреется всего до +9°. Облачности станет больше. Весь день небо будет покрыто облаками, однако осадков не ожидается.

Ощущение прохлады усилит южный ветер, скорость которого будет в пределах 3,6 - 4,9 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +8°, днем +12°, дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.

В Тернополе 10 ноября ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°, легкий дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+10°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +5°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 10 ноября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+9°, небольшая облачность.

В Харькове - облачнно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и беозблачно, +2°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +8°.

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