В четверг, 10 ноября, в Украине ожидается теплая осенняя погода без температурных контрастов. По всей стране столбики термометров покажут +8°...+12°, лишь в Волынской области воздух прогреется до +13°. На западе Украины в районе Карпат пройдут дожди. На остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +8°, днем +12°, дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.
- В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
- В Тернополе 10 ноября ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°, легкий дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+10°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +5°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+9°.
- В Одессе 10 ноября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
- В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+9°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачнно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно и беозблачно, +2°...+12°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +8°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +8°.
Народные приметы на 10 ноября
10 ноября - Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.