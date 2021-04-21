Завтра в Киеве будет практически безоблачно и тепло / Фото УНИАН
В четверг, 22 апреля в столице ожидается практически безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +6°.
Практически весь день будет безоблачно.
Ожидается ветер со скоростью до 5,4 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Народные приметы 22 апреля
22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.
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