Практически весь день будет безоблачно.

В четверг, 22 апреля в столице ожидается практически безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +6°.

Практически весь день будет безоблачно.

Ожидается ветер со скоростью до 5,4 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Народные приметы 22 апреля

22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

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Автор: Елена Пилипчак