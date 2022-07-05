В среду, 6 июля, в Киеве будет самый жаркий день этой недели.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров покажут +21°, а днем воздух прогреется до невыносимых +33°...+34°. В течение дня будет облачно с прояснениями, а вечером ожидается гроза.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Скорость ветра будет варьироваться от 2,1 до 3,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 6 июля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, небольшой дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
В Тернополе 6 июля ночью будет +18°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+26°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.
В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.
В Одессе 6 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+31°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +15°...+30°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.