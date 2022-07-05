В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

В среду, 6 июля, в Киеве будет самый жаркий день этой недели.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут +21°, а днем воздух прогреется до невыносимых +33°...+34°. В течение дня будет облачно с прояснениями, а вечером ожидается гроза.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Скорость ветра будет варьироваться от 2,1 до 3,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Тернополе 6 июля ночью будет +18°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+26°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.

В Одессе 6 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +15°...+30°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

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