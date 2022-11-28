Также 29 ноября в Украине станет больше солнца.

Во вторник, 29 ноября, в Украине ожидается небольшое похолодание. Днем в большинстве областей будет от -1° до +3°, лишь на юге и в Закарпатской области ожидается более теплая погода. На Левобережье тучи начнут рассеиваться - ожидается облачная погода с прояснениями. На Закарпатье будет ясно и безоблачно. На остальной территории пока будет пасмурно, сплошная облачность.

В большинстве северных, а также в Винницкой области ожидается мокрый снег, а на Одесщине покапают небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Тернополе 29 ноября ночью будет -1°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Житомире во вторник будет ночью -1, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 29 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +3°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +3°...+8°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем -1°.

Народные приметы на 29 ноября

29 ноября - если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям.

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