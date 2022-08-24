Осадков 25 августа в столице не ожидается.

В четверг, 25 августа, в Киеве снова будет жаркий день.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +18°, а днем подскочит до +31°. В течение дня будет ясно и безоблачно. Осадки не ожидаются.

Ветер 25 августа в Киеве будет восточного направление, а его скорость составит 1,3 - 3,4 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+33°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +15°...+31°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 25 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в четверг ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре завтра температура ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+27°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

Вас также могут заинтересовать новости: