Особенно сильно температурные колебания почувствует Киев.

На Украину надвигаюется атмосферный фронт с грибными дождями: первые изменения в погоде почувствуются 20 сентября.

По словам народного синоптика Натальи Диденко, завтра на кратковременные дожди могут рассчитывать жители западных (включая Карпаты) и северных областей Украины. На территории других областях продолжит господствовать сухая погода. Легкая влажность и облачность вероятны в Винницкой области, отметила синоптик в Facebook.

Теплее всего будет в южной части Украины - пик температурных показателей будет на уровне +25...+28 градусов.

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В восточных областях, в Днепре с районами и на Полтавщине, будет немного холоднее. На уровне +23...+26 градусов. Западнее - в Киевской, Житомирской и Черниговской областях - будет свежее. Температура воздуха ожидается на уровне +18...+23 градуса.

Появление атмосферного фронта будет сопровождать южный и юго-западный ветер. На севере возможен порывистый ветер.

В столице 20-го сентября ожидается умеренная облачность с вероятными незначительными ливнями. Синоптик прогнозирует южный ветер с возможными порывами утром и ночью. Температура контрастно снизится всего на один день, на уровне +21...+23 градуса, однако уже в четверг в столицу вернется солнце.

"В четверг-пятницу снова вернется почти летнее тепло, до +25...+ 27 градусов. И без дождей. Все говорят, что надо наслаждаться такими замечательными осенними днями и это правильно", - указывает Диденко.

В то же время она призывает украинцев разумно подготовиться к холодному сезону. С сокращением светового дня осенние дожди могут прийти неожиданно, поэтому стоит запастись зонтиками, позаботиться о наличии обогревателей и диодных ламп, не забывать заряжать ночью павербанки.

"Кто может позаботиться о запасных дровах, если есть возможность ими пользоваться - тот молодец, проверьте автомобиль перед дальними еще похолоданиями, но пусть будет, словом, вы сами все знаете", - отметила народный синоптик.

Сегодня украинцы наслаждается теплом, особенно солнечно в Киеве

Напомним, сегодня в Украине наблюдается теплая погода на уровне +26 градусов тепла. Как отмечал УНИАН, по-особенному солнечно сегодня будет в Киеве. Хотя по некоторым регионам возможны легкие дожди. В частности, днем осадки возможны во Львовской, Луцкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. В Тернопольской области ожидался сильный ливень. Средняя температура по Украине, согласно нашему прогнозу, сегодня в диапазоне +18...+25 градусов.

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