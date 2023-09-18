Во вторник, 19 сентября, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода без осадков, +24°...+27°. Однако на западе страны пройдут дожди, которые приведут к некоторому снижению температуры до +18°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +15°, днем +18°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, легкий дождь.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
- В Тернополе 19 сентября ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +19°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +21°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +25°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.
- В Одессе 19 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+24°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +12°...+24°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +25°.
Приметы погоды 19 сентября
19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с этого дня начинается похолодание - михайловские морозы. Если в этот день тепло, то осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.