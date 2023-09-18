19 сентября на западе Украины продут дожди / фото Adina Voicu / Pixabay

Во вторник, 19 сентября, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода без осадков, +24°...+27°. Однако на западе страны пройдут дожди, которые приведут к некоторому снижению температуры до +18°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +15°, днем +18°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, легкий дождь.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
  • В Тернополе 19 сентября ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, легкий дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +19°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +21°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, сильный дождь.
  • В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +25°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.
  • В Одессе 19 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+24°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +12°...+24°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +25°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +25°.
19 сентября на западе Украины станет чуть прохладнее / фото УНИАН

Приметы погоды 19 сентября

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с этого дня начинается похолодание - михайловские морозы.  Если в этот день тепло, то осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

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