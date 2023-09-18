В большинстве областей все же сохранится сухая и теплая погода с обилием солнца.

Во вторник, 19 сентября, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода без осадков, +24°...+27°. Однако на западе страны пройдут дожди, которые приведут к некоторому снижению температуры до +18°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +15°, днем +18°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.

В Тернополе 19 сентября ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +21°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 19 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +12°...+24°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +25°.

Приметы погоды 19 сентября

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с этого дня начинается похолодание - михайловские морозы. Если в этот день тепло, то осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

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