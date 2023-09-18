Весь день в столице будет ясно и безоблачно.

Во вторник, 19 сентября, киевлян ждет теплая и солнечная погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. Весь день ожидается сухая и солнечная погода.

Ветер южного направления немного усилится, его скорость будет на уровне 2,2- 3,6 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться, 747-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 19 сентября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +15°, днем +18°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.

В Тернополе 19 сентября ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +21°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 19 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +12°...+24°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +25°.

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