Ночью температура может упасть до -10°.

Завтра по Киевской области морозы ударят еще сильнее. Ночью температура может упасть до -10°, днем также будет довольно "свежо".

Соответствующий прогноз погоды на 4 декабря опубликовал Украинский гидрометцентр. Ожидается, что первый рабочий день недели будет облачным, но без существенных осадков. Кое-где может даже пробиваться солнышко.

Водителям следует быть осторожными - дороги снова застелит гололедицей. Роза ветров будет западной, скоростью 7-12 м/с.

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Температура ночью по Киевской области будет составлять 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

"В Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 1-3° мороза", - говорят в Укргидрометцентре.

Сегодня Киевскую область охватили туман и холод

Эти выходные стали довольно "суровыми" для жителей столицы и Киевской области по погодным условиям. Что вчера, что сегодня, на дорогах стоит туман с самого утра.

Также Укргидрометцентр объявил І уровень опасности из-за шквального ветра. Украинцев предупреждали, что стихия может разгоняться до 15-20 м/с.

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