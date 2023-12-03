Видимость из-за тумана составляет 200-500 м.

В Киевской области с самого утра стоит туман, а на дорогах наблюдается гололедица, поэтому водителям и другим украинцам следует быть максимально осторожными.

Видимость составляет 1-3 км, там где есть туман - показатель на уровне 200-500 м, уточняет Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, со средней скоростью 7-12 м/с., хотя порывы стихии могут достигать 15-20 м/с. По области возможен небольшой мокрый снег, несмотря на плюсовую температуру.

Видео дня

"Температура от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве около 0°", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:45 утра температурный столбик воздуха в Киеве достиг +1°. Относительная влажность на уровне 97% с атмосферным давлением в 735 мм. рт.ст.

Накануне киевлян предупреждали об опасной погоде

Днем 2 декабря Украинский гидрометцентр предупреждал жителей Киевской области и ее гостей об опасных погодных явлениях, которых следует ожидать 3 декабря. Был объявлен І уровень опасности по области из-за сильных порывов ветра и тумана, который может стать причиной ДТП на дорогах.

В то же время температуру на Киевщине обещали плюсовую - от 2° до 3° тепла днем.

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